شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: إيقاف الدورى 9 مارس استعدادا لمعسكر المنتخب قبل مباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري المسئول عن لجنة المسابقات برابطة الأندية، أنه سيتم إيقاف الدوري 9 مارس المقبل، استعدادا لمعسكر المنتخب قبل مباراتي السنغال الفاصلتين للتأهل إلى كأس العالم 2022 فى قطر.

وتابع عامر حسين في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تابم سبورتس: "لا توجد حلول من أجل معسكر طويل للمنتخب ولا مباريات ودية".

وتابع عامر حسين: "استاد القاهرة سيستضيف مباراة مصر والسنغال، وسيتم تحديد عدد الجماهير للمباراة، ومدة المعسكر، حتى الآن مشكلة بالنسبة لنا بسبب مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية".

وقدم منتخب مصر بطولة مشرفة وحصل على المركز الثانى فى كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحدالماضى على استاد أولمبيه فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالى وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو مانى بينما أهدر بونا سار.