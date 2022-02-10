شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد العويران: أشجع الزمالك.. وعامل الوقت يرجح كفة الأهلي أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد العويران، أسطورة السعودية السابق، أن مباراة الأهلي مع الهلال السعودي يوم السبت المقبل في كأس العالم للأندية ستكون في غاية الصعوبة.

وقال العويران في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الأهلي مدجج بعدد من النجوم والإدارة لها الحق في إخراج عدد كبير من اللاعبين للإعارات، والمباراة ستكون صعبة على الهلال والأهلي يمتلك العديد من مفاتيح اللعب".

وواصل أسطورة السعودية: "عامل الوقت لمصلحة الأهلي والذي لعب في يوم أقل من الهلال وسيكون العامل البدني لمصلحتهم، أنا زملكاوي وكنت أحب أحمد الكأس واستمتع بمشاهدته".

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، ليكون أكثر نادى في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وسيكون النادى الأهلى قد حقق 3 ميداليات في بطولة كأس العالم، ليكون ثالث أكثر الأندية تحقيقا للميداليات بعد ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا 4 ميداليات في البطولة، حيث حقق النادى الملكى 4 ذهبيات، فيما حقق البارسا 3 ذهبيات وفضية.

وانتابت حالة من الحزن لاعبي الأهلي عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضياع فرصة تحقيق انجاز جديد في مونديال الأندية والتفريط في فرصة الصعود للمباراة النهائية، وهو ما دفعهم لعدم النزول من غرفهم لتناول وجبة الإفطار.

ويتواجد لاعبو الأهلي بغرفهم في فندق الإقامة بأبو ظبي حتى موعد المحاضرة الفنية التي يلقيها بيتسو موسيماني المدير الفني على اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.