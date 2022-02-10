شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: ما حققه الأهلي فى مونديال الأندية إنجاز.. والخسارة من بالميراس طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عادل مصطفى، نجم الأهلي الأسبق، الانتقادات التي وجهت لفريق الأهلي بعد الخسارة من بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد في كأس العالم للأندية.

وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قدم مباراة كبيرة ضد مونتيري رغم الظروف الصعبة التي واجهته، والأهلي قدم ما عليه وزيادة والفوز على مونتيري ليس سهلا، لا يمكن التقليل من هذا الانتصار".

وأضاف: "مباراة بالميراس لم تكن سهلة، حتى لو لعب الأهلي بعناصره الأساسية، بالميراس خصم قوي، وفريق كبير، والبرازيل أصحاب اللعبة، لذلك الخسارة واردة وطبيعية خاصة في مثل تلك الأمور".

وتابع: "ردي على الانتقادات التي واجهت الأهلي بأن الخسارة من بالميراس طبيعية، الأهلي واجه فريقا كبيرا وما حققه بالفوز على مونتيري كان إنجازا"

وأوضح عادل مصطفى أن مواجهة الأهلي لنظيره الهلال السعودي في كأس العالم للأندية ستكون أصعب من مباراة بالميراس البرازيلي، والمباراة بالقمة العربية.

وأضاف: "مواجهة الهلال السعودي صعبة للغاية ضد الأهلي وأصعب من بالميراس البرازيلي، لكون تلك المباراة ستكون قمة عربية، الهلال فريق كبير يمتلك عناصر مميزة ويعيش أفضل فتراته، بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا ولديه محترفين مميزين لذلك المباراة لن تكون سهلة"

وختم حديثه قائلا: "الأهلي إذا فاز على الهلال سيمتلك الريادة، والدوري السعودي صراحة أصبح خلال السنوات الأخيرة أفضل من الدوري المصري، ومع وجود رابطة الأندية أعتقد أننا في اتجاه استعادة الريادة مرة أخرى وأن نصبح أقوى دوري عربي".