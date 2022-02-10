شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يكشف عن أفضل 10 أهداف فى بطولة أمم أفريقيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن أفضل 10 أهداف تم تسجيلها خلال بطولة كاس الأمم الأفريقية فى نسختها الثالثة والثلاثين، التى أقيمت فى الكاميرون من 9 يناير حتى 6 فبراير، وتوج بها منتخب السنغال للمرة الأولى فى تاريخه على حساب المنتخب المصرى.

ونشر حساب الكاف، عبر تويتر، فيديو يجمع أفضل 10 أهداف تم تسجيلها خلال البطولة، وليس من بينها أى أهداف للمنتخب المصرى وصيف البطولة.

وتُوِّج المنتخب السنغالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب الوطني بضربات الترجيح، بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد أولمبي فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، لكن رغم الخسارة كانت الوجوه الجديدة أبرز مكاسب مصر من البطولة.

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى باستاد أولمبى فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.