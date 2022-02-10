شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة السعودية: مباراة الهلال والأهلي خارج التوقعات.. ومصر كانت تستحق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صالح النعيمة، أسطورة الكرة السعودية السابق، أن فريق الهلال السعودى لم يكن بالمستوى المطلوب في مباراة تشيلسي الإنجليزي خلال الشوط الأول في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال النعيمة في تصريحات تليفزيونية: "الهلال في الشوط الثاني أداؤه اختلف تماما وقدم مستوى مميزا، ومباراة الهلال والأهلي يوم السبت المقبل ستكون صعبة للغاية بين الفريقين".

وتابع: "منتخب مصر لم يستحق الهزيمة أمام السنغال في نهائي أفريقيا، وكان الفراعنة الأحق بتحقيق الانتصار".

وأضاف أسطورة الكرة السعودية السابق أن محمود الونش مدافع فريق الزمالك هو الأفضل في الكرة المصرية حاليا، لأنه لاعب مميز ويلعب بروح قتالية وإصرار كبير.

وواصل: "الونش لاعب مميز ويمتلك روحا عالية وهو أفضل مدافع في صفوف الزمالك خلال الفترة الحالية، وكنت أحب مشاهدة وائل جمعة أيضا وما يمتلكه من خبرات كبيرة".

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، ليكون أكثر ناد في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وسيكون النادى الأهلى قد حقق 3 ميداليات في بطولة كأس العالم، ليكون ثالث أكثر الأندية تحقيقا للميداليات بعد ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا 4 ميداليات في البطولة، حيث حقق النادى الملكى 4 ذهبيات، فيما حقق البارسا 3 ذهبيات وفضية.