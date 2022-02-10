شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلي والهلال السعودى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية بفتح السيستم الإلكتروني لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلي في حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

ويواجه النادى الأهلى يوم السبت المقبل نادى الهلال السعودى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.