شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلي والهلال السعودى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية بفتح السيستم الإلكتروني لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.
الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلي في حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.
ويواجه النادى الأهلى يوم السبت المقبل نادى الهلال السعودى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.
وخسر النادى الأهلى من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في مباراة نصف النهائي، في المقابل خسر الهلال السعودى بصعوبة أمام تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف.
ويبحث النادى الأهلى عن تحقيق رقم مميز وفريد فى بطولة كأس العالم للأندية بعدما فقد فرصة اللعب فى نهائى البطولة، بعد خسارته أمم بالميراس البرازيلى بهدفين فى مواجهة نصف النهائي.
ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة فى تاريخه، ليكون أكثر ناد فى العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.
وسيكون النادى الأهلى قد حقق 3 ميداليات فى بطولة كأس العالم، ليكون ثالث أكثر الأندية تحقيقا للميداليات بعد ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا 4 ميداليات فى البطولة، حيث حقق النادى الملكى 4 ذهبيات، فيما حقق البارسا 3 ذهبيات وفضية.