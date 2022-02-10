زيزو يتحدث عن.. عدم التسجيل مع المنتخب.. العروض الأوروبية.. أمنيته قبل مغادرة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، إنه لا يشعر بالضيق بسبب عدم التسجيل مع المنتخب الوطني خلال النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا.

وأضاف زيزو، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "اللعيب" على فضائية أم بي سي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"لا أبحث عن إنجاز شخصي بل أرى الأمر أنه كان سببًا في الصعود فالهدف العام مساعدة منتخب بلادي".

وردّا عما يُفضله كأس أمم أفريقيا وكأس العالم، قال:"أريد الاثنين لعبت للتتويج بكأس أمم أفريقيا وأريد الوصول لكأس العالم"، قبل أن يتطرق للحديث عن الزمالك بقوله:"كنت أريد الاستمرار بالنادي ولكن بنسبة 80% الذي جعل كل قلبي يذهب لنادي الزمالك هو والدي".

وتابع زيزو:"مستمر في نادي الزمالك حتى يصل عرضًا يليق بنادي الزمالك ثم نجلس ونتحدث، ولكن الآن لا أتحدث بصورة دبلوماسية فوصلني بالفعل عروضًا خلال الفترة الجارية من فرنسا وكان هناك متابعة من انجلترا وتواصلوا معي ومع وكيلي ولكن بداية فبراير لشهر يونيو لايوجد انتقالات".

وأتم لاعب الزمالك تصريحاته بقوله:"أركز مع نادي الزمالك، وأتمنى التتويج ببطولة أفريقيا قبل الرحيل عن الزمالك".