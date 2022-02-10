زيزو: سأُعيد "صبحي" للزمالك.. وسعيد بتخطي "جورجينيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، بزميله المُعار لصفوف نادي فاركو، حارس المرمى محمد صبحي

وقال زيزو، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "اللعيب" على فضائية أم بي سي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"محمد صبحي هو مستقبل لحراسة المرمى في الكرة بمصر وأتمنى أن يُعيده الزمالك مرة أخرى لصفوفه"، قبل أن يُضيف ضاحكًا:"سأعيده بنفسي للزمالك".

وأبدى لاعب الزمالك، سعادته بتخطي نسبة دقة اللاعب الإيطالي جورجينيو في تسديد ركلات الترجيح، قائلاً:"سعيد بذلك فأي شيء يحققه اللاعب هو هدف من أهدافه ومثل هذه الأشياء تجعلني سعيدًا وهو شيء عالمي".

وأتم زيزو، تصريحاته بالإشادة بقائد المنتخب المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بقوله:"هو فخر لناس كثيرة وقدوة لناس كثيرة".