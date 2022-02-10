صبحي: الأهلي لم يفاوضني.. وإذا أرادني الزمالك سيتحدث معي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى محمد صبحي حارس مرمى نادي فاركو المعار من الزمالك وجود مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الماضية من أجل الانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

ويلعب صبحي على سبيل الإعارة مع نادي فاركو حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في العقد يمنح ناديه الحالي أحقية الشراء النهائي دون موافقة الزمالك.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال صبحي :"إعارتي لفاركو مع أحقية الشراء، لكن سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، إذا كان الزمالك بحاجة لخدماتي سيتحدث معي".

وعن مفاوضات الأهلي أنهى صبحي تصريحاته قائلاً :"لا توجد أي مفاوضات حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي الزمالك، تركيزي الحالي مع فاركو الذي يقدرني جيدا، وفي نهاية الموسم سنرى".