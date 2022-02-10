اتحاد كرة السلة يُطالب بالمساعدة تجنيس محترف الاتصالات.. ويرد على انتقاد ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد عبد المطلب، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، إنهم كانوا يفاضلان بين لاعبين لتجنيس أحدهم لصفوف المنتخب.

وأضاف عبدالمطلب، في تصريحات لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد:" كان هناك لاعب آخر المدير الفني الجديد للمنتخب على تواصل معاه ولكن لظروف للاعب لم يستطع التواجد معنا وتجنسيه.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة:"القانون يسمح لكل دولة في كرة السلة بتجنيس لاعبًا وفكرنا في لاعب يلعب في أوروبا ولم يتم الأمر في النهاية بسبب ظروف خارجة عن الطرفين ونبحث الآن أمر محترف الاتصالات ديواريك سبنسر ونعمل على إجراءات تجنيسه موأتمنى من الجهات والأجهزة المصرية أن تُساعدنا في إنهاء الأوراق المطلوبة في أسرع وقت فاللاعب سيكون إضافة للمنتخب في الفترة المقبلة".

وردّ عبدالمطلب، على انتقاد أحمد حسام "ميدو" لرغبتهم في التجنيس، بقوله:"مع كامل الاحترام لرأيه هو يرى من وجهة نظره أن مصر ليس مطلوب منها التجنيس، ولكننا نرى أن القانون يسمح بذلك ولا نجنس اللاعب رغمًا عن بلاده ولكننا نفاوض لاعبًا لا يلعب مع منتخب بلاده والاتحاد الدولي وضع هذا القانون لتقريب المستويات بالدول الأخرى فأمريكا تلعب في مستوى مختلف".

وأتم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، تصريحاته بقوله:"فريقنا يحتاج المحترف وترتيبنا غير جيد ونسير بالطرق القانونية لمساعدة منتخب مصر وهي جنسية رياضية فقط".