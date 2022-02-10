عامر حسين: كيروش تفهم ضغط جدول الدوري.. لا وديات للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، أن مباريات دور الـ32 من كأس مصر ستقام خلال الفترة من 14 لـ17 مارس المقبل، دون الدوليين.

وأوضح حسين في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس 1، أنه في حالة رفض الأندية خوض مباراة الكأس دون الدوليين، سيتم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز الذي يتواجد عدد كبير من لاعبيه في المنتخب.

وستتوقف المسابقات المحلية في الأيام الأخيرة من شهر مارس بسبب خوض المنتخب مباراتي الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر أمام السنغال.

وشرح رئيس لجنة المسابقات ترتيب مباريات جدول الدوري الذي سيتوقف يوم 9 مارس المقبل، بسبب التوقف الدولي، ووقتها سيكون تم إقامة 12 أسبوعا من الدوري.

ولكن عاد عامر حسين وأكد أن الدوري سينتهي في الموعد المتفق عليه مع نهاية أغسطس، مع وجود ضغط كبير في المباريات بعد التوقف الدولي في شهر يونيو: "هذان الشهران فقط لا يوجد بهما ارتباطات دولية، وذلك من أجل إنهاء الدوري في الموعد المتفقين عليه".

وأضاف: "أوضحنا لكيروش ضغط الجدول، وتفهم الموقف، وحصل على كافة المواعيد لتنسيق الجدول، لا حلول، ولا مباريات ودية، متى سيلعب؟"

وأكمل: "الأجندة الأفريقية هذا الموسم صعبة جدا بالتوازي مع كأس العرب وأمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم، الأندية التي ستلعب في أفريقيا سيكون الجدول صعب جدا"

واختتم: "الموسم المقبل سيكون صعبا، ولكنه سيكون أسهل من الموسم الحالي، كأس العرب مع كأس الأمم تسببا في ضغط كبير هذا الموسم، كأس العرب تسبب في إيقاف المسابقة المحلية 29 يوما، كان من الممكن لعب 7 جولات من الدوري خلال تلك الفترة".