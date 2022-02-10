مكافحة المنشطات تواصل سحب العينات تزامنًا مع عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام

واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" سحب العينات في مباريات الدوري تزامنًا مع عودة مباريات الدوري اليوم الأربعاء، عقب توقف دام أكثر من شهر بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقالت هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة تسحب عينات الكشف عن المنشطات من جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط، طبقًا للنظام الذي تتبعه المنظمة والخطة الموضوعة لسحب عينات الكشف عن المنشطات.

وأوضحت المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن مجال عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هو كل المسابقات المحلية المصرية في جميع اللعبات، وأماكن تدريب اللاعبين وأماكن إقامتهم والمعسكرات، إضافة إلى البطولات الدولية التي تقام في مصر.

وأكدت أن المنظمة تواصل حملاتها ومبادراتها التوعوية للتحذير من خطر المنشطات، من خلال التواصل المستمر مع الاتحادات والأندية، وكذلك عبر استضافة الرياضيين في مقر المنظمة للإجابة على كافة الاستفسارات اللازمة في هذا الإطار، للحفاظ على سلامة جميع الرياضيين، وللتأكيد على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.