شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: كنا نستحق الفوز على إنبى ونعمل فى حدود إمكانياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق تامر مصطفى المدير الفني لـ مصر للمقاصة، على التعادل السلبي في مباراة إنبي مع نظيره مصر المقاصة، في اللقاء الذى جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

وأوضح مدرب المقاصة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت، أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز في مباراته أمام إنبي، التي أقيمت اليوم الأربعاء، مباراة كانت صعبة أمام فريق كبير ومدرب كبير نتعلم منه وهو أستاذنا، استطعنا أن نستغل نقاط ضعف إنبي وكان يُمكننا الفوز في الشوط الأول".

وتابع تامر مصطفى: "هناك لاعبون جدد في الفريق دفعت بهم اليوم ليدخلوا في الأجواء، التغييرات ساهمت في تحسين الأداء، ونعمل في حدود الإمكانيات المتاحة حاولنا دعم القصور عندنا في الفريق، انا سعيد باللاعبين جدًا نمتلك خبرات كبيرة، ويوم عن يوم سنتطور".