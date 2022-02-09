تشيلسي يتخطى الهلال السعودي بصعوبة ويصعد لنهائي مونديال الأندية

المنامة - ياسر ابراهيم -

بلغ تشيلسي الإنكليزي المباراة النهائية من كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على الهلال السعودي 1-صفر الأربعاء في أبو ظبي.



وسجل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.



وضرب الفريق الإنكليزي موعداً مع بالميراس البرازيلي الفائز بدوره على الأهلي المصري 2-صفر الثلاثاء في النهائي المقرر السبت في العاصمة الإماراتية.



ويسعى تشيلسي إلى أن يصبح ثالث فريق إنكليزي بعد مانشستر يونايتد وليفربول يحرز لقب هذه الكأس علماً بأنه بلغ نهائي عام 2012 وخسر امام كورينثيانز البرازيلي.

