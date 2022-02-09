الامارات | مدرب الهلال السعودي لم يكن يرغب في مواجهة الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال السعودي لم يكن يرغب في مواجهة الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الهلال السعودي، البرتقالي ليوناردو جارليم إنه لم يكن يرغب في مواجهة الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وإنه كان يأمل في أن ينجح فريقه في التأهل للمباراة النهائية وملاقاة بالميراس البرازيلي.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة على يد تشيلسي الإنجليزي صفر-1 مساء اليوم الأربعاء إن مواجهة الفريق المصري أصبحت واقعاً وأن عليه التعامل معها.

وأضاف: «علينا الحصول على راحة قصيرة حتى نتفادى الإصابات ومن ثم نبدأ التحضير لمواجهة الأهلي».

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