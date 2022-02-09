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الامارات | مدرب الهلال السعودي لم يكن يرغب في مواجهة الأهلي المصري

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معاذ كمبال- أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الهلال السعودي لم يكن يرغب في مواجهة الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الهلال السعودي، البرتقالي ليوناردو جارليم إنه لم يكن يرغب في مواجهة الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وإنه كان يأمل في أن ينجح فريقه في التأهل للمباراة النهائية وملاقاة بالميراس البرازيلي.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة على يد الإنجليزي صفر-1 مساء اليوم الأربعاء إن مواجهة الفريق المصري أصبحت واقعاً وأن عليه التعامل معها.

وأضاف: «علينا الحصول على راحة قصيرة حتى نتفادى الإصابات ومن ثم نبدأ التحضير لمواجهة الأهلي».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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