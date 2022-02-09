كأس العالم للأندية.. تشيلسي يفوز على الهلال السعودي بهدف لوكاكو ويرسله لمواجهة الأهلي على المركز الثالث

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فريق الهلال السعودي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حالياً في أبوظبي بدولة الإمارات.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، عن طريق مهاجم تشيلسي، البلجيكي روميلو لوكاكو، من خطأ دفاعي للهلال.

وبهذا الفوز، يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع فريق بالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، في الـ 12 من فبراير الجاري، فيما سيلعب الهلال السعودي مع النادي الأهلي المصري على المركز الثالث.

ودخل الهلال السعودي مواجهة تشيلسي بالتشكيل التالي:

عبدالله المعيوف - محمد البريك - جانج هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني - جوستافو كويلار - محمد كنو - سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا - أوديون إيجالو.

بينما دخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

كيبا - كريستنسن - سيلفا - روديجر - أزبيليكويتا - كوفاسيتش - جورجينيو - ألونسو - زياش - لوكاكو - هافيرتز.