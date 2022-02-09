شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الهلال السعودى على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادى الأهلى يوم السبت المقبل، نادى الهلال السعودى في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

وخسر النادى الأهلى من بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في مباراة نصف النهائي، في المقابل خسر الهلال السعودى بصعوبة أمام تشيلسى الإنجليزى بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

ويبحث النادى الأهلى عن تحقيق رقم مميز وفريد فى بطولة كأس العالم للأندية بعدما فقد فرصة اللعب فى نهائى البطولة، بعد خسارته أمم بالميراس البرازيلى بهدفين فى مواجهة نصف النهائي.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة فى تاريخه، ليكون أكثر نادى فى العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وسيكون النادى الأهلى قد حقق 3 ميداليات فى بطولة كأس العالم، ليكون ثالث أكثر الأندية تحقيقا للميداليات بعد ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا 4 ميداليات فى البطولة، حيث حقق النادى الملكى 4 ذهبيات، فيما حقق البارسا 3 ذهبيات وفضية.

وانتابت حالة من الحزن لاعبى الأهلى عقب الخسارة من بالميراس البرازيلى أمس الثلاثاء فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وضياع فرصة تحقيق انجاز جديد فى مونديال الأندية والتفريط فى فرصة الصعود للمباراة النهائية، وهو ما دفعهم لعدم النزول من غرفهم لتناول وجبة الإفطار.

ويحصل فريق الأهلى على راحة سلبية اليوم الأربعاء قبل بدء التحضير لمباراة المركز الثالث فى انتظار الخاسر من مباراة تشيلسى الانجليزى والهلال السعودى المقرر اقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.