شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على طلائع الجيش بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الجونة الشوط الأول متقدما على نظيره طلائع الجيش بهدف سجله إسلام عبد النعيم في الدقيقة 14 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى : حراسة المرمى: محمد بسام،الدفاع: حسن مجدي - مصطفى الزناري – خالد سطوحي – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن "زولا"،الوسط: عمرو السيسي – عبد الرحمن خالد "شيكا" – أحمد سمير – علي الزاهدي،الهجوم: كريم الطيب.

ويضم تشكيل الجونة: حراسة المرمى: إسلام طارق،الدفاع: عمرو طارق – محمد نجيب – عمرو السعداوي،الوسط: ألان كيامبادي – نور السيد – سيف العجوز – ناصر ناصر،الهجوم: محمود شبراوي – إسلام عبد النعيم - أرنو راندرياناتيناينا.

ويدخل فريق الطلائع مباراة اليوم تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق، محتلاً المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط بعدما خاض 7 مباريات حقق خلالهم فوز وحيد وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يدخل فريق الجونة المباراة بقيادة رضا شحاتة مدرب الفريق، محتلاً المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الجونة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وتعد مباراة اليوم هي أول اختبار لطارق العشري مدرب الطلائع الجديد وذلك بعد توليه تدريب الفريق في ديسمبر الماضي خلفاً لعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق السابق، ويسعى العشري لحصد أول 3 نقاط مع فريقه على حساب الجونة، وفي ذات الوقت يسعى رضا شحاتة مدرب الجونة إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب الطلائع للهروب إلى المنطقة الدافئة في جدول الدوري.