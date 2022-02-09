شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى الكاميرون استعدادا للقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري مرانه الأخير على الملعب الملحق بمقر اقامته بأحد فنادق القاهرة قبل السفر صباح غد الخميس إلى مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا لملاقاة مضيفه القطن الكاميروني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد مدينة جاروا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ووقع اختيار محمود جابر المدير الإداري للمصري على ستاد مبابي ليبي بمدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة تدريبات الفريق هناك غدا الخميس استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق القطن الكاميروني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد مدينة جاروا.

الجدير بالذكر أن ستاد مبابي ليبي والذي يسع لنحو أربعة ألاف متفرج مغطى بالنجيل الطبيعي وهو يبعد عن مقر اقامة الفريق بفندق أونومو دوالا بنحو كيلومترين فقط.

كما استقر محمود جابر على اختيار فندق أونومو بمدينة دوالا الكاميرونية كمقر لاقامة الفريق الأول استعداداً لمباراته أمام مضيفه فريق القطن الكاميروني والمقرر اقامتها على ستاد مدينة جاروا في الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

كان محمود جابر قد قام بجولة في عدد من فنادق مدينة دوالا لاختيار الأنسب منها لإقامة الفريق ، إلا أنه وبعد التنسيق مع الأستاذ حسن عمار رئيس بعثة المصري والكابتن كريم ذكري مدير الكرة قام باختيار فندق أونومو - الذي استضاف منتخب مصر قبل خوضه لمباراة كوت ديفوار بدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية - وذلك نظرًا لقربه من مطار دوالا حيث يبعد عن المطار لنحو عشرة دقائق فقط ، كما يتميز الفندق بوجود قاعات طعام منفصلة وقاعات للمحاضرات وكذلك نادي صحي وصالة جيمانزيوم على أعلى مستوى.

الجدير بالذكر أن بعثة المصري ستصل إلى مدينة دوالا عصر غدا الخميس حيث ستبيت هناك لمدة ليلة قبل أن تتوجه في اليوم التالي إلى مدينة جاروا عبر رحلة طيران داخلية تستغرق قرابة 90 دقيقة ، علمًا بأن الفريق سيؤدي مرانًا خفيفًا بأحد ملاعب مدينة دوالا فور وصوله ، كما سيخضع الفريق لجلسات التأهيل والاستشفاء بالنادي الصحي الملحق بمقر اقامته بفندق أونومو.