شكرا لقرائتكم خبر عن الكاشف: هنطق إسم "أرنو راندرياناتيناينا" مرتين بس وإلا مش هنكمل الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الكاشف المعلق الرياضى أنه سيقوم بنطق إسم المدغشقرى أرنو راندرياناتيناينا مهاجم الجونة مرتين فقط في المباراة المقامة حاليا على استاد جهاز الرياضة بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ومازح الكاشف متابعيه على قناة "اون تايم سبورتس 1" قائلا:" أرنو راندرياناتيناينا هنطق إسمه مرتين فقط في الأول وفى الأخر لأنى لو تعمدت أقول إسمه مش هنكمل الدوري" مضيفا:" نتمنى أن يلفت أنظارنا في الدورى زى ما عمل في السوشيال ميديا".

وكان نادى الجونة أعلن التعاقد مع "أرنو راندريانانتيناينا" مهاجم مدغشقر خلال الانتقالا الشتوية لتدعيم الخط الأمامى للفريق الساحلى،ونشر الجونة صورة لمهاجم مدغشقر معلقا عليها:"لا تُحاول ان تقرأ الاسم.. مهاجم منتخب مدغشقر "ارنو راندريانانتيناينا" ينضم رسمياً لنادي الجونة".

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى : حراسة المرمى: محمد بسام،الدفاع: حسن مجدي - مصطفى الزناري – خالد سطوحي – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن "زولا"،الوسط: عمرو السيسي – عبد الرحمن خالد "شيكا" – أحمد سمير – علي الزاهدي،الهجوم: كريم الطيب.

ويضم تشكيل الجونة: حراسة المرمى: إسلام طارق،الدفاع: عمرو طارق – محمد نجيب – عمرو السعداوي،الوسط: ألان كيامبادي – نور السيد – سيف العجوز – ناصر ناصر،الهجوم: محمود شبراوي – إسلام عبد النعيم - أرنو راندرياناتيناينا.

ويدخل فريق الطلائع مباراة اليوم تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق، محتلاً المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط بعدما خاض 7 مباريات حقق خلالهم فوز وحيد وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يدخل فريق الجونة المباراة بقيادة رضا شحاتة مدرب الفريق، محتلاً المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الجونة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وتعد مباراة اليوم هي أول اختبار لطارق العشري مدرب الطلائع الجديد وذلك بعد توليه تدريب الفريق في ديسمبر الماضي خلفاً لعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق السابق، ويسعى العشري لحصد أول 3 نقاط مع فريقه على حساب الجونة، وفي ذات الوقت يسعى رضا شحاتة مدرب الجونة إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب الطلائع للهروب إلى المنطقة الدافئة في جدول الدوري.