الامارات | معتوق مدربا لمنتخب سورية بعد إقالة الروماني تيتا

شكرا لقرائتكم خبر عن معتوق مدربا لمنتخب سورية بعد إقالة الروماني تيتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين غسان معتوق مدربا للمنتخب الوطني بعد أسبوع من إقالة الروماني فاليريو تيتا لسوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

وقالت اللجنة في بيان «قررت اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم تسمية السيد إياد مندو مديرا للمنتخب الوطني الأول والكابتن غسان معتوق مدربا للمنتخب.. وذلك تمهيدا لخوض المباراتين القادمتين من التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العالم 2022 أمام كل من لبنان والعراق في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس المقبل».

وكان تيتا فقد منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية «بسبب فشله في تقديم الإضافة المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام كل من الإمارات وكوريا الجنوبية وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي» بحسب بيان الاتحاد السوري للعبة.

وخسرت سورية 2-صفر أمام الإمارات ثم سقطت بالنتيجة نفسها أمام كوريا الجنوبية في دبي لتتذيل ترتيب المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بدون أي انتصار في ثمان مباريات.

وكان تيتا تولى المسؤولية في نوفمبر خلفا لنزار محروس. وسبق للمدرب الروماني قيادة المنتخب السوري في فترة سابقة بين 2010 و2011 كما تولى تدريب ناديي الاتحاد والشرطة في سوريا، بالإضافة إلى الشارقة الإماراتي والفيصلي الأردني والنصر الكويتي والصفاء والنجمة اللبنانيين والطلبة والميناء العراقيين.

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