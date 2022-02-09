اخبار الرياضه

بث مباشر بدون تقطيع.. الهلال السعودي × تشيلسي (مونديال الأندية)

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الهلال السعودي، نظيره الإنجليزي، في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي 6-1، الأحد الماضي، في الدور الثاني، بينما يخوض تشيلسي مباراته الأولى في البطولة.

وسيلتقي الفائز من هذا اللقاء مع بالميراس البرازيلي في نهائي المونديال، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي على المركز الثالث، يوم السبت المقبل.

بث مباشر:

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا