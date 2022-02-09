بث مباشر بدون تقطيع.. الهلال السعودي × تشيلسي (مونديال الأندية)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الهلال السعودي، نظيره تشيلسي الإنجليزي، في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي 6-1، الأحد الماضي، في الدور الثاني، بينما يخوض تشيلسي مباراته الأولى في البطولة.

وسيلتقي الفائز من هذا اللقاء مع بالميراس البرازيلي في نهائي المونديال، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي على المركز الثالث، يوم السبت المقبل.

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