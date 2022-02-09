موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل وموقف مشاركة صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره ليستر سيتي في العاشرة إلا ربع مساء الخميس، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على كريستال بالاس 3-1، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ48 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

عاد محمد صلاح لتدريبات ليفربول، لكن تبقى مسألة مشاركته أساسيا تحت الشك، أما ساديو ماني فقد تأكد غيابه عن المباراة، حيث منحه المدرب يورجن كلوب إجازة استثنائية للاحتفال مع زملائه بفوز منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، جونز

الهجوم: جوتا، فيرمينو، تشامبرلين أو (صلاح)

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD Premium 1، بتعليق عصام الشوالي.