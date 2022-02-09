شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون فى حيرة بعد تألق أبو جبل فى "الكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، فى حيرة بسبب مركز حراسة المرمى، وذلك بعدما تألق محمد أبو جبل مع المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى الكاميرون، وخسر الفراعنة المباراة النهائية أمام السنغال.

كارتيرون فى الفترة الماضية يعتمد بشكل أساسى على محمد عواد فى حراسة المرمى، إلا إن تألق أبو جبل مع الفراعنة جعل الخواجة الفرنسى يعيد حساباته مرة أخرى ويدرس كيف سيكون وضع الحارسان فى المرحلة المقبلة خاصة وإن الثنائى يقدمان مستويات مميزة سواء عواد مع الفريق أو أبو جبل مع المنتخب.

وطلب محمد أبو جبل من إدارة الزمالك منحه 15 مليون جنيه في الموسم بدون ضرائب ، مقابل تجديد تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للحارس التوقيع لأي نادي بداية من يناير الماضي.

ورصدت إدارة الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم الواحد للحارس مقابل التجديد ، الا ان الحارس رفض العرض وطلب زيادته الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، وان يكون العقد لمدة 4 مواسم، وجارى التفاوض بين الطرفين للوصول لحل وسط ، فى ظل رغبة للحارس للاستمرار فى ميت عقبة، وتمسك الادارة البيضاء ببقائه.

وتلقي محمد أبو جبل عدة عروض مؤخرا في مقدمتها عرضا من السعودية عقب تألقه مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الافريقية .