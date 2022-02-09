شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم طلائع الجيش بالمدغشقرى "أرنو راندريانانتيناينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة المدير الفني للجونة تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد جهاز الرياضة العسكري بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:إسلام طارق،عمرو طارق،نجوبا،عمرو السعداوى،الان تشامبادى،نور السيد،سيف العجوز،ناصر ناصر،شبراوى،إسلام عبد النعيم، "أرنو راندريانانتيناينا"

ويدخل فريق الطلائع مباراة اليوم تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق، محتلاً المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط بعدما خاض 7 مباريات حقق خلالهم فوز وحيد وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يدخل فريق الجونة المباراة بقيادة رضا شحاتة مدرب الفريق، محتلاً المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالهم في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الجونة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وتعد مباراة اليوم هي أول اختبار لطارق العشري مدرب الطلائع الجديد وذلك بعد توليه تدريب الفريق في ديسمبر الماضي خلفاً لعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق السابق، ويسعى العشري لحصد أول 3 نقاط مع فريقه على حساب الجونة، وفي ذات الوقت يسعى رضا شحاتة مدرب الجونة إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب الطلائع للهروب إلى المنطقة الدافئة في جدول الدوري.