شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي والمقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة إنبي مع نظيره مصر المقاصة، في اللقاء الذى جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

بهذه النتيجة يحتل إنبي المركز الحادي عشر في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، وحقق إنبي الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو إنبي 8 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا أخر. فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ 14 في جدول الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات حقق خلالهم انتصار وحيد، وتعادل في 4 مباريات وخسر ثلاثة، وأحرز لاعبو المقاصة 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريق الفيومي الذي هدد مرمى الفريق البترولي في الدقائق الأولى، وبمرور الوقت ينشط أصحاب الأرض ويهدد إنبي مرمى الفريق الفيومي في أكثر من فرصة، ويحصل إبراهيم القاضي مدافع الفريق البترولي على بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 28.

وشهدت الدقائق الأخيرة اثارة كبيرة بسبب اهدار نادي انبي للعدي من الفرص وتدخل الفار في أكثر من لقطة ليحرم الفريق البترولى من نقاط الفوز.

وبدأ انبي بالتشكيل التالي: عبد العزيز البلعوطي، علي فوزي، إبراهيم يحيى، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، أحمد العجوز، جون إيبوكا، عمر عدلي، جرجس مجدي، عبد الرحمن عماد.

وبدأ المقاصة بالتشكيل التالي: محمد مجدي، علي فتحي، أحمد صبيحة، علي المصري، محمود فهمي، حسام عبد الواحد، كريم حلاوة، سيرجيي إريك، منعم، محمد محسن، هشام حافظ.