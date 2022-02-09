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اليد يُصدر تعميما بشأن مشاركة اللاعب الدولى فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و 2002 أو 2004 .

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 و حتى 18 فبراير القادم ، و خلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و 2004 باللعب 3 مباريات فى الإسبوع خلال الفترة من 5 و حتى 11 مارس القادم .

أما خلال شهر إبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر إبريل بالكامل و خلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل ة حتى 6 مايو القادم .

تقام مباراة قمة الدور الثانى للمرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد للمنافسة على اللقب بين الأهلى و الزمالك يوم 10  مارس المقبل على صالة محايدة تحددها لجنة المسابقات .

 

وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج .

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات. 

 

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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