شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يُصدر تعميما بشأن مشاركة اللاعب الدولى فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و 2002 أو 2004 .

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 و حتى 18 فبراير القادم ، و خلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و 2004 باللعب 3 مباريات فى الإسبوع خلال الفترة من 5 و حتى 11 مارس القادم .

أما خلال شهر إبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر إبريل بالكامل و خلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل ة حتى 6 مايو القادم .

تقام مباراة قمة الدور الثانى للمرحلة الثانية لدورى محترفى كرة اليد للمنافسة على اللقب بين الأهلى و الزمالك يوم 10 مارس المقبل على صالة محايدة تحددها لجنة المسابقات .

وتشهد الجولة الأولى بالدور الثانى لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع سبورتنج .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير الجارى موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

ويشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة وأكاديمية القليوبي وهليوبوليس و6 أكتوبر واتحاد الشرطة وهليوليدو ومدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى ومنوف الرياضى.