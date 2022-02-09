شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مرشحا يتنافسون على 6 مقاعد عضوية فوق السن فى انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد انتخابات الزمالك المقبلة والمقرر لها الجمعة المقبل منافسة شرسة علي مقعد العضوية فوق السن، حيث تقدم عدد كبير بأوراق ترشحه للفوز بـ 6 مقاعد فوق السن في مجلس الزمالك الجديد الذي سيقود النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لاستقبال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي والتي سيتم خلالها اختيار مجلس إدارة جديد يقود الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة، وسيقام الاجتماع الجمعة المقبل.

قائمة المرشحين لخوض انتخابات النادى، تضم 70 مرشحاً بعد انسحاب شريفة الفار المرشحة على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وقامت اللجنة التنسيقية المشرفة على الانتخابات باللجنة الأولمبية بدراسة أوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات الزمالك، وفقا لما تم إرساله من مجلس إدارة الزمالك.

وبعد دراسة الأوراق اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الـ70 مرشحاً بواقع 3 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على منصب نائب الرئيس، و4 مرشحين على منصب أمين الصندوق، و40 مرشحا على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن و19 مرشحا لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

مرشحو مقعد العضوية فوق السن 40 مرشحا وهم :

أحمد عفيفي وأحمد عبد الحق السباعي ورجب رواش ورفعت شبل وكريم عادل وعصام اسلمبولي وجمال عقبي وهاني فاروق أبو العزوعبد الله جورج ومصطفى عبدالخالق وهشام يكن ومحمد الماوى ومصطفى سيف العماري وصبري حسن الحسيني وسميرأحمد عبدالجواد وآمال زوام وهاني عيد جمال شعلان وهاني زاده وحسن عمارو أسامة عبد الباري ومجدي السيوفي وماهر شفيق وعمرو أدهم ومصطفى بدوي وماجد قيشو ومروة عبدالله وصبحي عبدالسلام وأحمد جمال ومعتز وفائي ومحمد رحمي وهاني عثمان وإيهاب الفولي وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وسليمان وهدان وعلاء ناجي أبو العلا و جمال عبد الحميد ومريم رزق .

وبدأ مسئولو نادي الزمالك تجهيز كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الأعضاء لحضور الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

وفيما يتعلق بالتغطية الاعلامية أوضح مسئولو نادي الزمالك أن أي مؤسسة صحفية سواء ورقية أو إلكترونية وكذلك القنوات التليفزيونية ترغب في تغطية الحدث التقدم بخطاب رسمي يتضمن أسماء الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أحداث الجمعية العمومية.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، والتي تتضمن انتخاب مجلس ادارة لقيادة القلعة البيضاء خلال السنوات الأربع المقبلة.