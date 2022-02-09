شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن رقم مميز فى كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النادى الأهلى عن تحقيق رقم مميز وفريد في بطولة كأس العالم للأندية بعدما فقد فرصة اللعب في نهائي البطولة، بعد خسارته أمام بالميراس البرازيلي بهدفين في مواجهة نصف النهائي.

وينتظر النادى الأهلى الخاسر من مواجهة تشيلسى الإنجليزى والهلال السعودى في مباراة نصف النهائي، لمواجهته في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع السبت المقبل.

رقم فريد

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه، ليكون أكثر نادى في العالم يحقق الميدالية البرونزية ويتخطى مونتيرى المكسيكى الذى يتساوى معه بتحقيق ميداليتين برونزيتين.

وسيكون النادى الأهلى قد حقق 3 ميداليات في بطولة كأس العالم، ليكون ثالث أكثر الأندية تحقيقا للميداليات بعد ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا 4 ميداليات في البطولة، حيث حقق النادى الملكى 4 ذهبيات، فيما حقق البارسا 3 ذهبيات وفضية.

وانتابت حالة من الحزن لاعبي الأهلي عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضياع فرصة تحقيق انجاز جديد في مونديال الأندية والتفريط في فرصة الصعود للمباراة النهائية، وهو ما دفعهم لعدم النزول من غرفهم لتناول وجبة الإفطار.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء قبل بدء التحضير لمباراة المركز الثالث في انتظار الخاسر من مباراة تشيلسي الانجليزي والهلال السعودي المقرر اقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويتواجد لاعبو الأهلي بغرفهم في فندق الإقامة بأبو ظبي حتى موعد المحاضرة الفنية التي يلقيها بيتسو موسيماني المدير الفني على اللاعبين مساء اليوم للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي والجونة التي كان مقررا لها يوم 14 فبراير الجاري تقرر تأجيلها بعد وصول الأهلي لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.