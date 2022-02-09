شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخسر أمام المريخ السودانى 2 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق سيراميكا، مباراة تجريبية على 3 أشواط، اليوم الأربعاء، أمام نادي المريخ السوداني، على أحد الملاعب الفرعية بستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

أقيمت المباراة على ثلاثة أشواط كل شوط مدته 35 دقيقة، ونجح سيراميكا في تسجيل هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول من ضربة ركنية نفذها محمد إبراهيم من الجهة اليسرى، لعبها أحمد محسن برأسه للخلف، وحولها بلال سعيداني بنجاح إلى داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أمير كمال هدف التعادل للمريخ، قبل أن يضيف أديليه الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2 - 1لصالح المريخ السودانى.

جدير بالذكر أن سيراميكا سبق وواجه أهلي طرابلس الليبي أول أمس الاثنين، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة المصري يوم 17 فبراير الجاري، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.