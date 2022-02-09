شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر اللاعبين من الالتحامات القوية قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، اللاعبين من الالتحامات القوية أثناء التدريبات والتقلبات الجوية، حيث تتعرض الإسكندرية لموجة من البرد الشديد والأمطار والرياح، ولذلك للاستفادة من جميع اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

واكتملت القوة الضاربة لفريق الاتحاد السكندرى بدون إصابات أو إيقافات بعودة أحمد نبيل مانجا وكريم الديب باستثناء إصابة وحيدة للاعب فوزى الحناوى والذى أصيب خلال مشاركته مع فريق 2001 أمام الزمالك.

ويسعى حسام حسن لتعويض الاستغناء عن المهاجم أحمد على، والذى رحل خلال الانتقالات الشتوية لنادى المقاولون العرب فبدأ فى تجهيز الثلاثى أحمد عادل ميسى وعبد الغنى محمد وأحمد راشد لسد هذه الثغرة، والتى تعتمد على موبولولو فقط.

وشهدت الأيام الأخيرة تألق الحارس أحمد يحيى خلال المباريات الودية، وأصبحت المنافسة قوية مع محمد عبد المنصف حول حجز بطاقة حراسة عرين سيد البلد أمام ايسترن كومبانى.