شكرا لقرائتكم خبر عن براون يختار 22 لاعبا للإسماعيلي استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قائمة لاعبيه لمواجهة فيوتشر في ثامن جولات الدوري العام غدا .

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم "عمر رضوان وكمال السيد في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد عمار ومحمد هاشم ومحمد ناصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وجان موريل وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وسايكو كونتيه في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم في خط الهجوم.

وشهدت القائمة تواجد عمرو الحلواني المدافع الأيسر للفريق في الظهور الأول له بعد انضمامه إلي الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في حين خرج أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمي خوفًا من تفاقم إصابته.

جدير بالذكر أن الدراويش يسعي لمواصلة صحوته في الدوري العام بعدما نجح في التأهل إلي نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في نهاية يناير الماضي، عقب احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط علي حساب الأهلي والمقاولون العرب وسموحه والجونة والبنك الأهلي.