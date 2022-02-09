شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: صرفنا 14 مليون جنيه للاعبين..مستحقات بن شرقي 750 ألف دولار وطارق حامد له 4 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على ملف تأخر تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض.

قال مرتضى في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام: "بنشرقي له 7 أشهر متأخرة راتبه 750 ألف دولار، مع عودة المجلس أخبرني أنه يريد المتأخرات الخاصة به، تحدثت معه ومع جميع اللاعبين".

تابع: "صرفنا 14 مليون جنيه لفريق الكرة كمستحقات متأخرة للاعبي الفريق، وكل مستحقات اللاعبين الأجانب ومن قدموا شكوى حصلوا عليها، ولم أصرف مكافآت الدوري، ومن اشتكى هذا حقه لكنني كنت أتمنى ألا يفعلوا ذلك لكن هذا حقهم.".

شدد: "لدينا قرار أن أموال تدخل النادي نصرفها للاعبين، وطالبت اللاعبين بالتركيز، وأننا نريد المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.، ولدينا أكثر من عقد تسوية ونعمل ألا يكون هناك إيقاف للقيد مرة أخرى ولا نقول ذلك من أجل ألا يكون دعاية انتخابية."

وعن ملف تجديد عقد طارق حامد ، أكد: "طارق حامد له راتب كبير من الموسم الماضي، لعب 90% من المباريات، واعتذر عن تلك الأسرار، طارق له 4 ملايين جنيه من الموسم الماضي ومقدم الموسم الحالي أيضا".

أردف: "لا أقبل أن اتفاوض معه في موقف ضعيف، لابد أن يصدق اللاعب أن النادي يحترم عقده ومن الجنون أن اللاعب له راتب من الموسم وأقول له جدد عقدك".

فيما حرص أمير مرتضي منصورعلى توجيه التحية لجميع اللاعبين بمنتخب مصر سواء أهلي وزمالك على الأداء الرجولي المبذول مع المنتخب، اتحدث عن المنتخب بشكل عام.

وقال: "رأيت أن توقيت الانتخابات جاء في نهاية التوقف الدولي، ولذلك قررت عزل الفريق من أجل التركيز في المواجهات المقبلة، وعرضت الأمر على الإدارة ورأوا أنه من مصلحة الفريق ألا يتدربوا داخل النادي في ظل الدعاية الانتخابية، شعرت أنه أفضل شيء أن يتم عزلهم".

شدد على أن المكاسب من أمم إفريقيا الأخيرة والإيجابيات أن الجمهور توقف عن الحديث عن بعض الحماقات، لأن الجميع يرتدي قميص منتخب مصر، ولابد أن يكون للجمهور رؤية، في الطبيعي اللاعبين أصدقاء وأشقاء، شاهدت مباريات المنتخب وحزنت على كل لاعب تعرض للإصابة.

أوضح: "لا يوجد أرقام لاعبي الأهلي، ولاعبو الزمالك طمأنوني على أكرم توفيق ومحمد الشناوي.، وفي النهاية دورنا كمسؤولين ألا نثير التعصب لكن الجمهور مسموح له الانتقاد والهجوم، أحيي اللاعبين على الأداء والمجهود وكسبنا لاعبين رجال".