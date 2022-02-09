شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الزمالك تؤجل مباراة سيدات الطائرة أمام الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة بتأجيل مواجهة الزمالك مع الجزيرة المحدد لها الجمعة المقبلة فى إطار الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز للسيدات بسبب انتخابات للقلعة البيضاء المحدد لها فى نفس اليوم لاختيار مجلس إدارة جديد .

وتشهد الجولة الـ 13 لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع وادى دجلة و الطيران مع الزهور و الصيد مع هليوبوليس و أصحاب الجياد مع سبورتنج و الشمس مع سموحة .

قامت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة بتأجيل مواجهة الزمالك مع الجزيرة المحدد لها الجمعة المقبلة فى إطار الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز للسيدات بسبب الجمعية العمومية للقلعة البيضاء المحدد لها فى نفس اليوم لإختيار مجلس إدارة جديد .

فيما تقام الجولة الـ 14 يوم 14 فبراير الجارى بمواجهات بين كلا من ،الطيران مع الأهلى و وادى دجلة مع الجزيرة و الزهور مع هليوبوليس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الشمس مع الصيد و و سبورتنج مع سموحة .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3/0 والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.