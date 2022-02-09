شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل سلبيا مع المقاصة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى ومصر المقاصة، على وقع التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى محمد القباني حكم ساحة ويعاونه كلا من أحمد نوفل و أحمد لطفي و أحمد جمال حكما رابعا بينما للفار محمد سلامة و أحمد توفيق.

ويحتل نادي إنبي المركز 11 في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يحتل نادي مصر المقاصة المركز 14 برصيد 6 نقاط.

وكان فريق إنبي قد فاز في اخر مباراة له على نظيره فاركو بهدفين مقابل لاشئ في كأس الرابطة، بينما خسر مصر المقاصة من بيراميدز بهدفين مقابل لا شئ.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمي: البلعوطي

الدفاع: علي فوزي، ابراهيم يحيي، القاضي، محمد اسماعيل

الوسط: عمر عدلي، ريكو، العجوز، جرجس، عبد الرحمن عماد

الهجوم: جون إيبوكا.

فيما جاء تشكيل مصر المقاصة كالآتي:

حراسة المرمى محمد مجدي

خط الدفاع : علي فتحي، أحمد صبيحة، علي المصري، محمود فهمي

خط الوسط : حسام عبد الواحد، كريم حلاوه، سيرجي اريك ، منعم ، محمد محسن

خط الهجوم : هشام حافظ