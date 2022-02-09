شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تزين قائمة سموحة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى السفر والدخول فى معسكر مغلق بـ20 لاعبا بالقاهرة استعدادا لمباراة البنك الأهلى غدا الخميس ، وشهدت قائمة الفريق دخول الصفقات الجديدة بالتشكيل الأساسى وعوده المهاجم الدولى مروان حمدى.

واللاعبون هم " الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد عبد الحكم ورجب نبيل وأحمد بيكهام و خالد عبد الفتاح ومحمد شكرى وحمدى علاء و محمود حليمو و محمد كناريا ومحمد عبد العاطى ومصطفى الخواجه وحسين فيصل وعبد الكبير الوادى و صديق أوجولا وأبو بكر ليادى و جيروم فيليب و محمد نادى واليا سيلا و مروان حمدى.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام فريق الأوليمبى أمس الأول وانتهت بهدف دون مقابل للمدافع الهداف رجب نبيل، حيث أشاد أحمد سامى بالصفقات الجديدة والبدلاء الذين شاركوا فى المباراة.

وأبدى أحمد سامى رضاه عن مستوى مراون حمدى مؤكدا أنه كان قريبا جدا من إحراز هدف فى مباراة السنغال لولا تدخل المدافع فى اللحظة الأخيرة الذى أفقدته الدقة.

ويسعى أحمد سامى خلال الأيام القليلة القادمة لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد والعوده للانتصارات أمام البنك الاهلى قبل موقعة الزمالك فى الدورى.