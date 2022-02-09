شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادر عن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الهيئات الرياضية بشأن انتخابات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية العليا المشكلة للإشراف على انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية برئاسة المستشار عبدة عطية الأودن عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق في ضوء التفويض الصادر لها من اللجنة الأوليمبية المصرية عن جاهزية كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات نادى الزمالك والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير 2022.

وتوضح اللجنة أنه تم الاستقرار على إدارة العملية الانتخابية بنادى الزمالك تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات وسبل تأمين الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية من خلال كافة الجهات الأمنية الرسمية المعنية ، إضافة إلى الإشراف الإداري من خلال الجهة الإدارية المختصة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

وإذ تؤكد اللجنة على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء تواجد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وذلك حفاظاً على سلامة جميع الأطراف المعنية.

وتراقب اللجنة عن قرب حرص والتزام كافة الأطراف من مرشحين وناخبين وجهات معنية بالإشراف على سير الإجراءات، وذلك في ضوء الرغبة الأكيدة لدى اللجنة العليا لضمان إجراء الانتخابات في أجواء هادئة وبما يتناسب مع حجم وتاريخ وعراقة نادى الزمالك وجمعيته العمومية، وكذلك ضمان كافة جوانب النزاهة والشفافية والحيادية والعدالة الانتخابية بين المرشحين وبما يضمن ويصون حقوق أعضاء النادى العريق في اختيار من يمثله خلال السنوات الأربع المقبلة.