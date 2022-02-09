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الإسماعيلي يُعلن قائمته لمباراة فيوتشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، بقيادة الأرجنتيني خوان براون، اليوم الأربعاء، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة فيوتشر.

وضمت قائمة الإسماعيلي لمباراة فيوتشر التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان وكمال السيد.

خط الدفاع: عمرو الحلواني، عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد عمار محمد هاشم، محمد ناصر، محمد دسوقي.

خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل، محمود عبد العاطي "دونجا"، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، جان موريل، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي وسايكو كونتيه.

خط الهجوم: كارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره فيوتشر، عند الثامنة من مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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