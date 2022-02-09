مباشر لحظة بلحظة.. الهلال 0 - 1 تشيلسي.. نصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الهلال السعودي ونظيره الإنجليزي تشيلسي عند السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وصعد الهلال لدور نصف النهائي بعد فوزه في مباراته الأولى أمام نظيره الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف، فيما يخوض تشيلسي المباراة لنظام البطولة؛ حيث يبدأ بطل أوروبا من دور نصف النهائي.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وتقدم تشيلسي بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق لاعبه لوكاكو بعدما سقطت أمامه الكرة داخل منطقة جزاء الهلال.