أمير مرتضى يرد على المفاوضات مع بنشرقي وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن المفاوضات مع ثنائي الفريق الدولي المغربي أشرف بنشرقي وطارق حامد لتجديد تعاقدهما.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر إذاعة "ميجا إف إم" اليوم الأربعاء :"بالنسبة لأشرف بنشرقي اللاعب كان لديه مستحقات تصل لسبعة شهور تقدر بـ750 ألف دولار".

وأضاف :"اللاعب تحدث معي عن الشكوى لأنه كان يريد أموال، أمس الثلاثاء صرفنا مستحقات تصل لـ14 مليون جنيه، أولويات الإدارة دفع مستحقات اللاعبين".

وتابع :"أول شيء صرفنا مكافأة الدوري ومستحقات اللاعبين الأجانب بعد شكوى ثلاثة لاعبين، كنت أتمنى عدم تقديمهم الشكوى، لكن الآن أصبح اللاعب عليه الآن عدم الحديث سوى عن الكرة".

وواصل :"التركيز الآن على بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا خاصة بعد الوصول لنهائي المسابقة في النسخة قبل الماضية".

وتطرق أمير مرتضى للحديث عن طارق حامد، قائلاً :"طارق حامد لديه مستحقات من الموسم الماضي، طارق خاض أكثر من 95% من مباريات الفريق في الموسم الماضي حيث لديه مستحقات تقدر بـ4 ملايين جنيه بجانب مقدم العقد في الموسم الحالي".

وأنهى :"من الجنون دفع مستحقات اللاعب والحديث معه عن التجديد، أستطيع التجديد للاعب لكن سيحدث أزمة للفريق".

ومن المقرر أن ينتهي عقد 11 لاعبًا من الزمالك بنهاية الموسم الحالي يأتي من أبرزهم الثنائي أشرف بنشرقي وطارق حامد.