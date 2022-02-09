الامارات | مقابل 5 ملايين دولار فقط.. برشلونة يفرط في اسم "كامب نو"

شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل 5 ملايين دولار فقط.. برشلونة يفرط في اسم "كامب نو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم برشلونة الإسباني صفقة الرعاية للنادي مع اقتراب انتهاء عقود الرعاية الحالية "راكوتن" و"بيكو" في يونيو المقبل.

ونشرت إذاعة "راك 1" الكتالونية، أن الشركة السويدية "سبوتيفاي" لبث الموسيقى والبودكاست ستقوم بتغيير إسم ملعب الكامب نو إلى "كامب نو سبوتفاي" بعد وضع اللمسات الأخيرة لعقد الرعاية الجديدة مع النادي الكتالوني.

وفقا للإذاعة فإن عقد رعاية النادي سيمتد لمدة 3 سنوات قادمة انطلاقا من الموسم المقبل.

وأضافت، إن برشلونة سيحصل على 75 مليون يورو من الشركة الراعية للكامب نو في الموسم الواحد من عقد الرعاية الجديد.

وتابعت، إنه سيتم تقسيم الـ75 مليون على النحو التالي: 60 مليونا لرعاية قميص الفريق الأول، و5 ملايين لقميص التدريب، و5 ملايين لقميص الفريق النسائي ، و5 ملايين لاسم الكامب نو.

وعلى عكس الخطط الأولية لفريق برشلونة، فإن حقوق تسمية الملعب ستكون لمدة قصيرة جدا، وليس لـ15 عاما كما كانت إدارة النادي تريد.

وسيتفاوض برشلونة مع الراعى الجديد، على المبلغ المرتبط بتسمية ملعب الكامب نو مرة أخرى عندما يتم الانتهاء من التصميم، حيث يتطلع البلوغرانا للحصول على ما بين 20 إلى 25 مليون يورو في الموسم لإطلاق اسم "كامب نو سبوتفاي" على ملعب النادي بالسنوات المقبلة.

وذكر التقرير أنه من شأن هذا الاتفاق أن يكون تاريخيا، حيث سيمكن كل من برشلونة والشركة السويدية من الوصول إلى 800 مليون متابع لهما معا على شبكات التواصل الاجتماعي.

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