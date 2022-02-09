شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئات اليد تتوجه إلى بولندا فجر الخميس استعدادا لبطولة افريقيا. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغادر القاهرة فجر الخميس 10 فبراير الجارى بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 فى طريقها الى بولندا لاقامة معسكر تدريبى و خوض بعض المباريات الودية و ذلك فى اطار الاستعدادات القوية لخوض بطولة افريقيا للناشئات مواليد 2004 والتى تستضيفها غينيا خلال شهر فبراير الجارى و هى البطولة المؤهلة لبطولة العالم للناشئات

يترأس نبيل خشبة امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد بعثة منتخب مصر الوطنى للناشئات لكرة اليد مواليد 2004 فى معسكر بولندا فى الفترة من 10 الى 17 فبراير و يخوض الفريق الوطنى للشابات خلال معسكره التدريبى عدد من المباريات الودية مع الفرق البولندية.

يضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - حفنى تايجر مدرب اجمال- محمد سليمان محلل اداء فنى - شيرين منصور مدير ادارى و يضم الجهاز الطبى دكتورة زينب باشا و دكتورة منة الله بدوى.

و اللاعبات : بشرى حاتم - فاطمة محمود - جهاد وائل - جني صلاح - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك عمرو - ملك هشام - مريم محمد - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رغدة محمد - سارة محمد - شروق محمود - تقى كامل.

و خلال التدريب الأخير للفريق بالمركز الاوليمبى بالمعادى حرص الكابتن نبيل خشبة رئيس البعثة على الاجتماع باللاعبات و الجهاز الفنى و الادارى و الطبى و طالب اللاعبات بالاستفادة لاقصى درجة من المعسكر فى بولندا قبل خوض الفريق بطولة افريقيا القادمة.

تنطلق بطولة افريقيا للناشئات مواليد 2004 فى نسختها ال 17 لكرة اليد فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير حتى 6 مارس 2022.