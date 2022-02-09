شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال يؤجل "الحسم" فى ملف تجديد عقد موسيماني مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال حالة الغموض تسيطر على موقف مفاوضات الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني بشأن معرفة مصير تجديد عقده بشكل رسمي، عقب المفاوضات التي تمت بين أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء مع موييرا زوجة ووكيل أعمال موسيماني قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ورغم أن الحسم بشأن تجديد عقد موسيماني قد تأجل إلى ما بعد العودة من الإمارات، إلا أن انشغال الفريق الأحمر بخوض منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا قد يساهم في تأجيل حسم ملف تجديد عقد المدرب الجنوب إفريقي إلى وقت لاحق، لاسيما أن إدارة الأهلي ترغب في توفير حالة من الاستقرار قبل خوض منافسات دور المجموعات الإفريقي.

ويعود الأهلي من الإمارات لخوض مباراته ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات الإفريقي ، بعد تأجيل المباراة الافتتاحية ضد المريخ السوداني، حيث سيبدأ الفريق الأحمر في التحضير للسفر إلى السودان من أجل خوض مباراة الهلال يوم 18 فببراير الجاري على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأثار ملف تجديد عقد موسيماني حالة من الجدل بشأن استمراره في قيادة الفريق الأحمر في الموسم المقبل أو رحيله، لاسيما بعد تلقيه أكثر من عرض مغري في الفترة الماضية من أندية خارجية.

ويوجد رغبة مشتركة لدى إدارة الأهلي وموسيماني في تجديد عقده والبقاء على رأس القيادة الفنية، لاسيما بعد النجاحات التي حققها مع النسور الحمر منذ توليه المهمة في بداية أكتوبر لعام 2020.