شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يطلب 15 مليون جنيه فى الموسم للتجديد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني من إدارة الزمالك منحه 15 مليون جنيه في الموسم بدون ضرائب ، مقابل تجديد تعاقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للحارس التوقيع لأي نادي بداية من يناير الماضي.

ورصدت إدارة الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم الواحد للحارس مقابل التجديد ، الا ان الحارس رفض العرض وطلب زيادته الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، وان يكون العقد لمدة 4 مواسم ، وجارى التفاوض بين الطرفين للوصول لحل وسط ، فى ظل رغبة للحارس للاستمرار فى ميت عقبة ، وتمسك الادارة البيضاء ببقائه .

وتلقي محمد أبو جبل عدة عروض مؤخرا في مقدمتها عرضا من السعودية عقب تألقه مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الافريقية .

من ناحية أخرى يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، عدة جلسات للاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخب الوطني في أمم افريقيا الأخيرة والتي حصل الفراعنة علي المركز الثاني بعد السنغال، في بطولة تألق فيها جميع لاعبي المنتخب الوطني وخاصة محمد أبو جبل ومحمود الونش وزيزو لاعبو الزمالك.

ويرغب كارتيرون في تهيئة اللاعبين نفسيا عقب صدمة الخسارة من السنغال، خاصة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذي كان ينافس علي احسن حارس في البطولة وقدم اداءا مميزا ، خاصة ان الفريق مقبل علي مباراة هامة يوم السبت المقبل امام بيترو اتليتكو الانجولي في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ولابد من تحقيق الفوز بها لضمان المنافسة علي اللقب الغائب منذ 2002.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق غدا الخميس.

وفضل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها بالكاميرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.