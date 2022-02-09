شكرا لقرائتكم خبر عن حماده المصرى يعتذر عن استكمال مهمته مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حمادة المصري رئيس اللجنة الفنية بنادي الاسماعيلي لمجلس إدارة النادي برئاسة يحيي الكومي اعتذارًا رسميا عن استكمال مهمته والاكتفاء بالفترة الماضية وذلك بعد الاطمئنان علي الأمور الفنية للنادي وإعادة ترتيبها بما يحقق الاستقرار المنتظر لجماهير النادي متمنيًا التوفيق فيما هو قادم لمجلس الإدارة والفريق وكافه الأجهزة الفنية ولجماهيره ، وحقق الإسماعيلي نتائج جيدة خلال مشاركته في كأس الرابطة تأهل من خلالها من مجموعته للأدوار النهائية، وجاء نص الاستقالة التى تقدم بها حماده المصري علي النحو التالي:

السيد رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي العريق ،السادة أعضاء المجلس الموقر ، تحية طيبة وبعد ، أود أن أشكر سيادتكم عن الفرصة العظيمة التي قدمتوها لى لرد الجميل لنادينا الحبيب وخدمة جماهيره الوفية،خلال الفترة الماضية والتي تشرفت بها برئاسة اللجنة الفنية للنادى.

ويعلم الله مدي حرصي وإخلاصى علي الوقوف بجانب المجلس وجماهير الإسماعيلي خلال الفترة السابقة لإنقاذ النادي وإعلاء مكانته بعدالظروف الصعبة التي مر بها في بداية الموسم وذلك لإعادة البسمة والفرحة إلي نادينا الكبير والتي سوف يجني ثمارها في الفترة المقبلة عن تلك الأعمال التي شهدها النادي منذ قدوم مجلسكم الموقر.

وبعد الإطمئنان على الأمور الفنية للنادي وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يرضي طموحات الجماهير ومجلسكم المحترم لذا أتقدم لسيادتكم بالإعتذار عن رئاسة اللجنة الفنية متمنيآ لكم ولنادينا الحبيب ولجماهيره العظيمة كل التوفيق والنجاح.