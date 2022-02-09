شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة إنبى والمقاصة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن التشكيل الذي سوف يخوضه به مواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،وذلك على بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة الى محمد القباني حكم ساحة ويعاونه كلا من أحمد نوفل و أحمد لطفي و أحمد جمال حكما رابعا بينما للفار محمد سلامة و أحمد توفيق.

ويحتل نادي إنبي المركز 11 في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بينما يحتل نادي مصر المقاصة المركز 14 برصيد 6 نقاط.

وكان فريق إنبي قد فاز في اخر مباراة له على نظيره فاركو بهدفين مقابل لاشئ في كأس الرابطة، بينما خسر مصر المقاصة من بيراميدز بهدفين مقابل لا شئ.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمي: البلعوطي

الدفاع: علي فوزي، ابراهيم يحيي، القاضي، محمد اسماعيل

الوسط: عمر عدلي، ريكو، العجوز، جرجس، عبد الرحمن عماد

الهجوم: جون إيبوكا.

فيما جاء تشكيل مصر المقاصة كالآتي:

حراسة المرمى محمد مجدي

خط الدفاع : علي فتحي، أحمد صبيحة، علي المصري، محمود فهمي

خط الوسط : حسام عبد الواحد، كريم حلاوه، سيرجي اريك ، منعم ، محمد محسن

خط الهجوم : هشام حافظ