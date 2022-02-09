شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن تأجيل المرحلة الأخيرة من دوري الأبطال و الكونفدرالية بسبب المنتخب :مستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دوري أبطال أفريقيا ستقام يومى 18و19 مارس المقبل ويشارك فيها ناديي الأهلي والزمالك ، بينما مباراة البطولة الكونفدرالية ستقام يوم 20 من نفس الشهر ويشارك بها ناديي المصري و بيراميدز، وبالتالي سيكون من الصعب إقامة معسكر مبكر للمنتخب قبل يوم 20 مارس، استعدادًا لمباراتي السنغال.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه من الصعب مطالبة الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباريات دوري الأبطال و الكونفدرالية في تلك المرحلة ، ومن المستحيل لأن المباريات ستكون على القارة بأكملها ، إلى جانب استمرار مباريات الدوريات الأوروبية في تلك الفترة.

هذا ويغادر اليوم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، القاهرة متجهاً إلى البرتغال لقضاء إجازة عدة أيام قبل أن يعود للقاهرة مجددًا استعدادًا لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وبدأ اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش التفكير فى معسكر الاستعداد لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، بعدما أغلق الجميع صفحة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى الكاميرون وخسرها الفراعنة فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب أحد يومى 23 أو 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وعرض اتحاد الكرة على كيروش بدء المعسكر المقبل يوم 18 مارس المقبل بدلا من يوم 21 وهو موعد الأجندة الدولية الرسمية بما يتيح للمنتخب تحقيق أكبر استفادة من المعسكر، على أن تكون البداية بدون لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز نظرا لارتباطهم بمباريات فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية يومى 18 و19 مارس.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.