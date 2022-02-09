الامارات | «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية» ينطلق 19 فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية» ينطلق 19 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الدراجات وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، تفاصيل هذا الحدث الذي يقام 19 فبراير الجاري، ويمتد لمسافة 92 كيلومترًا.

وانضم تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2022 رسميًا إلى روزنامة تصفيات بطولة جراند فوندو، الذي يسمح بتأهل نسبة 20% من المنافسين الأوائل في سباق سبينس دبي 92 للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه إيطاليا في شهر سبتمبر من هذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اتحاد الدراجات الهوائية، منصور بوعصيبة، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، ستيوارت هويسون، سونيل كومار.

وقال سعيد حارب إن: «تنظيم النسخة الـ 12 من سباق سبينس دبي 92 يؤكد مكانة هذا السباق الرائد والنجاح المستمر الذي يحققه كونه يجمع بين صفة السباق المجتمعي والسباق التنافسي في آن واحد.

وأضاف:»سعداء بالمكانة التي بلغها هذا السباق وإدراجه ضمن سباقات جراند فوندو العالمية وهو الأمر الذي يؤكد مكانة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة عمومًا وفي دبي بشكل خاص ويؤكد نجاح اللجنة المنظمة في تحقيق أهداف السباق الذي يستقطب هذا العام أكثر من 2500 مشارك«.

وأشار:»سباق النسخة الماضية كان أول حدث رياضي يمر من بوابة اكسبو دبي 2020 قبل افتتاحه، كما سيمر السباق هذا العام أيضًا من إكسبو، وتم مراعاة اختيار مسارات السباق بعناية ليطوف حول أبرز المناطق السياحية في دبي، نحن على ثقة من أن النسخة الحالية ستكون نسخة مميزة وأكثر من نجاحًا من سابقاتها ونتمنى للجميع قضاء وقت ممتع وتحقيق الاستفادة الفنية والمجتمعية من المشاركة في هذا السباق«.

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