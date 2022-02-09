الامارات | كلاسيكو ساخن وصامت بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو ساخن وصامت بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار الجمعة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مسرح الكلاسيكو الساخن خلف أبواب موصدة بين اتحاد جدة المتصدر والنصر مطارده المباشر، ضمن المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتكتسي المباراة التي تقام خلف أبواب مغلقة بسبب العقوبة الانضباطية المفروضة على الاتحاد بسبب تجاوزات جماهيره في مباريات سابقة، أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين في ظل الصراع على اللقب.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 44 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الهلال الذي تأجلت مباراته بدوره مع الاتفاق بسبب مشاركته في مونديال الأندية في الإمارات، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.

وتحمل المباراة الرقم 96 في تاريخ مواجهاتهما في الدوري، منها 89 مباراة ذهاباً وإياباً و6 مباريات في المربع الذهبي، وترجح كفة الاتحاد الذي حقق الفوز 36 مرة مقابل 29 خسارة و30 تعادلا.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعد النتائج اللافتة التي حققها كل منهما في الآونة الأخيرة وخصوصا الاتحاد الذي حقق العلامة الكاملة في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري، فيما فاز النصر بمبارياته السبع الأخيرة.

ويعول الاتحاد على السلاح الفتاك السابق لغريمه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي فسخ النصر عقده "لأسباب قانونية" في نوفمبر الماضي بعدما سجل له 112 هدفا في 108 مباريات (مع 34 تمريرة حاسمة) وتعاقد معه اتحاد جدة في يناير الماضي وسجل له ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات خاضها معه حتى الآن.

وتوج حمدالله هدافا للدوري في موسمين متتاليين مع النصر، إذا سجل 34 هدفا (2018-2019) و29 هدفا (2019-2020) تواليا، وتوج معه بلقب الدوري موسم 2018-2019، والكأس السوبر في مناسبتين متتاليتين 2019 و2020.

واشتعلت اجواء المباراة بعد تصريحات تلفزيونية لمهاجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا هاجم فيها زميله السابق حمدالله، مشيرا الى أنه فكر بالرحيل بعد ثلاثة أشهر من قدومه للنادي بسببه.

وأضاف "يبدو أن التحاقي بالنادي سبب له شعورا بعدم الراحة، وبعد ثلاثة أشهر قررت الرحيل بسبب مشاكله وخلقه جوا مشحونا في الفريق"، موضحا "لقد كانت أفكاري آنذاك تدفعني للشعور بعدم الراحة، وقمت بتجهيز الحقائب ونويت الرحيل".

وتقدم حمدالله بشكوى رسمية للجنة الانضباط حيث اوضح محاميه ان المهاجم المغربي اعتبر التصريحات مسيئة له.

ويفتقد الاتحاد لخدمات مدافعه الدولي المصري أحمد حجازي بسبب إصابته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، ويحوم الشك حول مشاركة صانع ألعابه البرازيلي إيغور كورونادو لعدم اكتمال شفائه، لكنه يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط.

في المقابل، يدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة في ظل جهوزية جميع لاعبيه في مقدمتهم هدافه تاليسكا متصدر لائحة الهدافين برصيد 12 هدفا مشاركة مع الكاميروني لياندر تاومبا (التعاون) والنيجيري أوديون إيغالو (الهلال) والبرازيلي روماريو ريكاردو سيلفا (اتحاد جدة).

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