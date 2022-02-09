الامارات | عقارات وأراضي وأموال.. رئيس السنغال يكرم أبطال إفريقيا عقب الفوز على مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات وأراضي وأموال.. رئيس السنغال يكرم أبطال إفريقيا عقب الفوز على مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح ماكي سال رئيس السنغال جوائز استثنائية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد إحرازه لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد أسود التراينجا الكأس بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار من ساعات الصباح الأولى عقب الفوز في انتظار وصول أبطال إفريقيا.

وتوجت السنغال باللقب لأول مرة بعد محاولات استمرت 60 عامًا، آخرها خسارة النهائي أمام الجزائز في نسخة أمم إفريقيا الماضية 2019.

وووفقاً لموقع "جول"، منح رئيس الدولة اللاعبين أرفع الأوسمة، وقال: "نيابة عن الأمة، سينال اللاعبون وباقي أعضاء البعثة الرسمية مكافأة استثنائية لكل منهم تبلغ 50 مليون فرنك أفريقي (حوالي 87 ألف دولار) وقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في داكار".

وأضاف الرئيس السنغالي "أن كل شخص سينال أيضا قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 متر مربع لإقامة منشأة تذكارية في ديامنياديو، وهو مركز اقتصادي وصناعي جديد على بعد حوالي 45 كيلومترا من داكار، وسيتم هناك افتتاح الاستاد الوطني الجديد في 22 فبراير الجاري".

وكان رئيس البلاد ماكي سال أعلن يوم الاثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل أن يحتفل الشعب السنغالي بهذا الإنجاز التاريخي.

الجدير بالذكر أن السنغال قد اقتربت مرتين من حصد اللقب الأفريقي، لكنها خسرت أمام الجزائر في نهائي 2019 وأمام الكاميرون في نهائي 2002.

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